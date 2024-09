Possibile sciopero dei calciatori | si potrebbe ridurre il calendario in cambio di una riduzione degli stipendi?

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 2024-09-18 09:48:31 Il web è in trepidazione: Davide Aganzopresidente della Associazione deispagnoli (AFE)intervenne MARCA Radio e nel Catena SER riguardo al possibilità dideicommentata da Rodrigo Hernández (Mancheter City) in una conferenza stampa. Rodri ha avvertito di undeia causa dell’aumento del: “Sì, penso che siamo vicini a quello. Chiedi a qualsiasi giocatore e ti diranno la stessa cosa. Se continua così non avremo altra scelta . E’ una cosa che ci preoccupa”. Gli affari vanno molto bene ma la salute deiviene prima di tutto David Aganzo su Radio MARCA “Non tolgo una virgola a quello che ha detto Rodri Gli affari vanno molto bene, ma la salute deiviene prima di tutto”, ha dichiarato David Aganzo a Raúl Varela a Radio MARCA.