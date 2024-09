Ok ddl sicurezza | da cannabis a proteste

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 18 settembre 2024) 21.25 Via libera della Camera al ddl: 162sì, 91 no, 3 astenuti.Contraria l'opposizione. Ora passa al Senato. Il ddl prevede oltre una ventina tra reati e aggravanti: dal carcere per le detenute madri allo stop allalight, dalla cosiddetta norma 'antiGandhi' con il reato di protesta nelle carceri o nei centri di accoglienza per migranti, dall'anti-contro la Tav o il Ponte' all'occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui, rinominata norma "antiSalis".