Mobilità la ricetta degli ingegneri | L’obiettivo è scendere sotto al 50% di utilizzo dell’auto

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Firenze, 17 settembre 2024 – Disincentivare l’uso del mezzo privato e portare sempre più fiorentini verso i mezzi pubblici e la bici. Una sfida non da poco, che però va vinta, altrimenti avremo una città sempre più soffocata dal traffico e dallo smog. Ne parliamo con Stefano Corsi, coordinatore della commissione energia e ambiante dell’ordinedi Firenze. Partiamo intanto dai dati. “Il 55-60% dei fiorentini utilizza l’auto per gli spostamenti. Ricordiamo che gli ultimi dati dello studio Will Media collocano Firenze al secondo posto in Italia per l’del mezzo privato. Anche se il dato è in calo rispetto al 68% del 2001, grazie all’introduzione della tramvia che ha ridotto l’usofino al 20-30% lungo le sue direttrici, c’è ancora molta strada da fare per migliorare il trasporto pubblico e disincentivare l'uso dell'auto.