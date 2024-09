Scommesse tre sorprese e listone scontato | colpo da 50mila euro

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di martedì 17 settembre 2024), tree undi 18 partite pressoché. Incredibileda. Ecco cos’è successo A memoria, ma potremmo anche sbagliarci, non ricordiamo una schedina del genere. Ma ormai ci abbiamo fatto comunque il callo a queste vincite clamorose. Ma questa, c’è da dirlo, forse è la più clamorosa di tutte. Il gol di Dany Mota contro l’Inter (Lapresse) – Ilveggente.itE come al solito, come sta succedendo spesso nel corso delle ultime settimane, è stata giocata sul sito della PlanetWin365, che l’ha messa, ovviamente, tra le vincite della settimana. Ma noi oseremmo dire che è la vincita del mese, forse anche dell’anno, soprattutto per l’importo giocato. La potrete vedere sotto la giocata, qui ve l’anticipiamo: il fortunato scommettitore in questione ha davvero deciso di fare le cose in grande.