Salvini sul caso Open Arms | Non patteggio avanti fino alla cassazione

(Di martedì 17 settembre 2024) AGI - Una raccolta firme per fare sentire il sostegno di militanti e simpatizzanti al segretario federale della Lega, Matteo. L'idea, si apprende, è emersa nel corso del consiglio federale del partito che si è svoltoCamera e dovrebbe concretizzarsi prima dell'appuntamento di Pontida, il 6 ottobre, con gazebo e banchetti in tutta Italia. Nessuna volontà di "acutizzare uno scontro con la magistratura", spiega Giulia Bongiorno al termine della riunione. Anzi: "C'è piena e assoluta fiducia" nei giudici. Dunque, non si tratta di una chiamata alle armi, "non ci sono armi, ma una mobilitazione di cui si stanno valutando le modalità". La riunione, convocata d'urgenza dopo la richiesta a sei anni di reclusione per Matteoarrivata dai magistrati di Palermo, è durata circa un'ora e si è concentrata unicamente sul processo, unico punto all'ordine del giorno.