Sacripanti | Passi avanti sulla tattica ma devo ancora trovare equilibri

(Di martedì 17 settembre 2024) Ieriha concesso un giorno di riposo alla truppa dopo il torneo di San Sepolcro, per il coach è il momento di stilare un primo bilancio del lavoro svolto: "Due partite molto interessanti, contro due squadre molto diverse, che ci hanno permesso di approfondire dei temi tecnici sia difensivi che offensivi - spiega Pino -, dato che Avellino faceva cambio sistematico su tutti. Scafati, invece, in attacco predilige l’uno contro uno alle collaborazioni, quindi cercando più isolamenti. Credo che sotto al profilo tattico abbiamo fatto deiin, ma anch’iol’o per tenere in campo sempre il miglior quintetto a seconda dei momenti e delle situazioni".