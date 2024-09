Per la corona Under 14 la sfida sarà Felici-Burani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 17 settembre 2024) Il titolo provinciale femminile14, all’interno della manifestazione in scena fino al prossimo fine settimana al Circolo Tennis Reggio Emilia,un affare tra Chiarae Silvia. La prima, tesserata per il Cere e testa di serie numero 1 del tabellone, ha travolto 6-1, 6-0 la sorpresa Gaia Birzi (Pol. Terre Matildiche); la seconda, invece, si è imposta con un duplice 6-1 su Maria Angelica Tribuzio (Ct Reggio). Sempre a livello giovanile, definiti i finalisti dell’12 maschile: il padrone di casa Pier Giorgio Zucchi conferma i favori del pronostico col 6-1, 6-0 a Samuele Pietri (San Martino Sport) e ora affronterà il numero 3 Paolo Barbieri (Ct Albinea), che ha regolato in rimonta contro pronostico Thales Mauà Soncini (Cere) 4-6, 6-4, 10-8.