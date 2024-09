Milan-Liverpool dove vederla Probabili formazioni | Fonseca ritrova Calabria Tomori e Morata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024)o, 17 settembre 2024 – Rinfrancato dal perentorio 4-0 rifilato al Venezia e valso la prima vittoria stagionale, ildi Pauloè pronto a tuffarsi nella nuova stagione di Champions League e già da stasera l’asticella che segna il coefficiente di difficoltà si alzerà notevolmente perché questa sera alle ore 21 (diretta su Sky Sport) a San Siro arriverà ildi Arne Slot, attualmente quarto in Premier League ma reduce dal ko per 1-0 contro il Nottingham Forrest: “Credo che ogni vittoria porti fiducia – ha spiegato-. Stavamo già crescendo prima della vittoria contro il Venezia che ci ha comunque fatto molto bene. La partita contro ilsarà un’importante occasione per dimostrare quanto stiamo crescendo. Giocare contro ilci permette di confrontarci con qualcosa di diverso rispetto alla Serie A.