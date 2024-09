Ciclismo sabato grande confronto tra gli juniores a Fabbrica di Peccioli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 17 settembre 2024), 17 settembre 2024 - Un appuntamento da non perdere quello di21 settembre adi, dove saranno di scena i migliorinazionali con 29 squadre iscritte e 174 corridori. Possiamo definire questo 26° Trofeo San Rocco anche un evento internazionale in quanto saranno presenti due squadre francesi l’Academy Region Sud e il V.C. Rochevillois oltre al team australiano Veleka.soddisfazione nel gruppo sportivo Amici del Pedale nato nel 1996 e presieduto da Alessandro Bacciarelli, con i due vice Bellagotti e Pazzagli ed i loro collaboratori. Altro valore aggiunto per la classica nazionale patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di, l’anno scorso vinta da Juan David Sierra, potrebbe essere la presenza del c.t. della nazionale azzurra Dino Salvoldi.