Bayern Monaco-Dinamo Zagabria come vederla oggi in tv? Orario e canale Champions League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 17 settembre 2024)vedere in diretta tvla sfida tra, valida per la prima giornata di? Eccoe tutto quello che c’è da sapere. Per ora vola il nuovodi Vincent Kompany, che tra campionato e coppa le ha vinte tutte fin qui le partite disputate. I bavaresi proveranno a partire nel migliore dei modi anche in, soprattutto con un fattore casa da sfruttare e un avversario decisamente alla portata. La sfida è in programma martedì 17 settembre alle 21:00. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport 254. Diretta streaming affidata invece a SkyGo e NOW.in tv?SportFace.