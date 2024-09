Nel ricordo di Allodi e Goggioli Grande festa alla Settignanese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 16 settembre 2024)del calcio giovanile allo stadio Ferruccio Valcareggi della, con la disputa dei prestigiosi tornei Italoe Giordano. Le due manizioni sono riservatecategoria Giovanissimi, anno 2010. Numerosa la presenza di pubblico alle giornate conclusive, con un alto livello tecnico delle squadre in campo provenienti da varie zone della regione. L’evento ha visto la partecipazione di 12 società , fra cui le fiorentine Affrico, San Donato Tavarnelle e. Nel 25esimo trofeo Italovittoria del Pontedera che in finale batte il Pisa 4-2, dopo i supplementari (2-2 al termine dei tempi regolamentari). Una curiosità riguarda il fatto che il Pisa era andato in vantaggio 2-0 e poi si è visto rimontare da uno scatenato Pontedera. Terzo posto per l’Empoli che supera 6-0 il Limite e Capraia.