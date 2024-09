La farsa del Piano di bilancio | un testo vuoto con cifre da rivedere

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 16 settembre 2024) Sarà solo una bozza. Unincompleto, in attesa del 23 settembre. Ma il Consiglio dei ministri convocato per domani darà comunque il via libera alstrutturale di, che verrà poi inviato in Ue con ampio ritardo. La formula dovrebbe essere il classico “salvo intese”, ma di fatto quella che verrà licenziata domani sarà solo una bozza contenente numeri parziali, in attesa della revisione quinquennale del Pil da parte dell’Istat che arriverà il 23 settembre.strutturale di, le prossime tappe A quel punto, il 24 ildovrebbe tornare in Consiglio dei ministri per un aggiornamento, per poi essere trasmesso alle Camere intorno al 25-26 settembre. Solo dopo l’approvazione parlamentare ildel ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, verrà trasmesso alla Commissione Ue, quindi probabilmente a inizio ottobre.