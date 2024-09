Difesa | M5s ‘Meloni e Crosetto vogliono più F-35 per 7 miliardi?’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 set. (Adnkronos) – “Apprendiamo dal Documento programmatico pluriennale dellaappena trasmesso al Parlamento una notizia surreale: dopo anni di discussioni sull’opportunità di tagliare il programma di acquisizione del caccia-bidone americano F-35, Meloni escelgono di incrementarlo da 90 a 115 velivoli complessivi. Altri venticinque aerei per una spesa aggiuntiva di 7 miliardi di euro. Il tutto ‘in considerazione del mutato scenario geopolitico e dei potenziali risvolti operativi’. Quindi per fare la guerra a Russia o Cina? Una decisione contraria a ogni logica, se non quella di compiacere Washington e l’azienda produttrice Lochkeed Martin”. Lo dichiarano i capigruppo del Movimento 5 Stelle di Camera e Senato, Marco Pellegrini e Bruno Marton.