Mattarella Basta disparità il lavoro ha bisogno delle donne

(Di domenica 15 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Ilè motore di crescita sociale ed economica: il nostro Paese, al pari degli altri, non può permettersi di rinunciare all’apporto, che costituisce un fattore indispensabile. Il divario del quasi 20% tra occupazione maschile e femminile costituisce un punto critico di sistema: ogni sforzo va compiuto per ridurlo sempre di più. Ilè anche libertà, dignità e riscatto. Nei rapporti dioccorre rispettare i diritti di parità e di eguaglianza, previsti dalla nostra Costituzione. Ancora oggi nelfemminile sono presenti ostacoli, rallentamenti e, per l’accesso, nella retribuzione, nella progressione di carriera, negli incarichi di vertice”.