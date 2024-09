Grande Fratello Lino Giuliano commenta la possibile squalifica | Lascio che sia il destino a decidere

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo l'intervista di Beatrice Luzzi a Verissimo, l'ex concorrente di Temptation Island è intervenuto per dimostrare di non essere omofobo, ma il suopotrebbe essere segnato., che abbiamo conosciuto a Temptation Island 2024, dove è entrato con Alessia Pascarella ma è uscito da single, è uno dei nuovi concorrenti del. Nonostante la sua partecipazione sia stata ufficializzata sul sito del reality show, non è ancora certo che il barbiere napoletano varchi la famosa porta rossa, a causa di un suo commento omofobo. LadiProprio il post condiviso sull'account ufficiale del programma potrebbe aver causato l'esclusione del potenziale concorrente. In particolare, il commento - a suo dire scherzoso - di Vincenzo Galasso, in arte Enzo Bambolina, noto conduttore