Gabriel e Battistini non bastano La Fortitudo alza bandiera bianca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) LIBERTAS LIVORNO 78BOLOGNA 66 LIBERTAS LIVORNO: Banks 15, Fantoni 11, Allinei, Hooker 15, Italiano 6; Buca 4, Bargnesi 5, Fratto, Tozzi 10, Filloy 12, Paoletti ne. All. Andreazza.BOLOGNA: Fantinelli 9, Bolpin 13, Mian 8,14, Freeman 3,9, Braccio 2, Cusin 6, Sabatini 2, Giordano ne, Bonfiglioli ne. All.Cagnardi. Note: parziali 21-25, 33-43, 61-51 Due discreti quarti iniziali, poi la fatica si fa sentire nel fisico e nella testa dellache cede, nell’ultima sfida amichevole prestagionale, alla Libertas Livorno. A una settimana dal via della stagione ufficiale, sabato prossimo a Livorno è in programma la semifinale di Supercoppa con Forlì, la formazione di Devis Cagnardi scivola a Castelfiorentino lasciando ai livornesi il trofeo Nedo Betti e Mario Gilardetti. Primo quarto discreto con lapiù brillante.