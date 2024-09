Si rifiuta di consumare un rapporto sessuale a pagamento e viene rapinato | La donna non corrisponde alle foto sul web

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Minacciato con un coltello per farsi consegnare 50 euro, la cifra pattuita per la prestazione. È quanto denunciato da un 29enne che si erato diilperché latrovata nell’appartamento “era diversa dsul web”. È accaduto a Cologno Monzese dove i carabinieri hanno fermato e interrogato una 37enne incensurata di origini rumene e un uomo egiziano di 49 anni con precedenti penali. Sono accusati di tentata rapina e l’uomo anche di sfruttamento della prostituzione. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane che ha presentato la denuncia nei confronti dei due, ha contattato un’utenza telefonica reperita sul web per concordare una prestazionein un appartamento di Cologno Monzese.