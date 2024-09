A rischio l’ingresso di Lino Giuliano al GF parla Beatrice Luzzi | lunedì la decisione

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

Come tutti i telespettatori del Grande Fratello sapranno, Lino Giuliano di Temptation Island potrebbe essere a rischio esclusione a causa della frase omofoba pronunciata contro Enzo Bambolina noto esponente di TikTok. Malgrado il giovane sia stato dato come concorrente ufficiale del reality show in diverse trasmissioni, pare che i giochi non siano del tutto conclusi. Nella puntata di oggi di Verissimo, infatti, Silvia Toffanin ha intervistato Beatrice Luzzi, nuova opinionista del GF, la quale ha fatto delle confessioni a riguardo. Il 16 settembre apriranno i battenti di della nuova edizione del Grande Fratello. Al cast presente in studio si aggiunge Beatrice Luzzi, nuova opinionista insieme a Cesara Buonamici.