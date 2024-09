Ti ricordi… Matjaz Florjancic | in quattro stagioni la Cremonese non ha mai perso quando lui ha segnato

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Signori, Asprilla, Batistuta, Mancini e. È la seconda giornata di campionato, 30 anni fa, e accanto ai mostri sacri dell’attacco, quelli che al fantacalcio (peraltro appena partito ufficialmente in Italia) rovinano le amicizie c’è lui,. Attaccante pure lui, sì, ma non di quelli da doppia cifra: era lì momentaneamente, per la doppietta appena rifilata al Napoli con la maglia della. Il Napoli incerottato di Vincenzo Guerini contro ladi Gigi Simoni, che nella stagione precedente era risultata matricola terribile e che avevaall’esordio nella nuova stagione col Parma di Scala. Allo Zini, però, la musica cambia, e prima propriofa espellere Massimo Tarantino per fallo da ultimo uomo, poi segna due gol da rapace d’area regalando una importantissima vittoria ai grigiorossi.