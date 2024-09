Real Madrid Ancelotti | Vinicius non è nel suo miglior momento ma rimane molto importante per noi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il tecnico del, Carlo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match della quinta giornata di Liga sul campo dellaSociedad. L’allenatore italiano ha parlato per prima cosa di: “Non è nel suo, ma per noi è comunqueed è stato decisivo nella Supercoppa Europea. Non segna come al solito, ma non abbiamo fretta. La squadra segna e lui dà sempre tutto quello che può, è questione di tempo. Sonocontento di quello che fa perché non puoi avere tutti i giocatori sempre al 100%“. Poi un anticipo sulla formazione: “Bellingham e Tchouameni domani non giocheranno perché è troppo presto per il loro recupero. Hanno fatto una piccola parte di lavoro e vedremo se saranno disponibili per la partita di martedì“.