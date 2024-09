Novità per gli studenti della media | cambiano aula per le varie lezioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il progetto DaDa, classi senza aule, sbarca alladi Noviglio. Dada, (Didattiche per ambienti di apprendimento) è la scuola che si muove. Si muovono gli, si muovono i docenti. L’unica cosa che resta fissa sono gli armadietti: ognuno ne avrà uno. E proprio uno dei pilastri su cui si basa questo progetto è quello che vede le aule come un ambiente attivo di apprendimento. Aule che vengono personalizzate per ognuna materia, e quindi non sono assegnate alla classe, bensì ai docenti: ognirispecchia una disciplina e gli alunni si spostano da una all’altra nel cambio di lezione (proprio come succede negli Stati Uniti). Una delle prime sperimentazioni in Lombardia è quella dell’istituto comprensivo di Noviglio e Casarile e ce la racconta la preside Mariagrazia Costantino.