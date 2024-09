FC 25 ecco le migliori giocatrici della Arkema Premiere Ligue per overall

Leggi tutta la notizia su imiglioridififa

(Di venerdì 13 settembre 2024) EA ha sta dedicando ogni giorno di avvicinamento a FC 25 (27 settembre, la data ufficiale) a un campionato. Adesso è il turnoovvero del campionato francese giocato dalle donne. The @PL's top-rated talents are in #FC25— EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) September 13, 2024 Hegerberg – 89 Katoto – 88 Diani – 88 Renard – 88 Endler – 88 Karchaoui – 87 Bacha – 86 Earps – 86 Geyoro – 86 Horan – 86 Mateo – 85 Le Sommer – 85 Nnadozie – 85 Chawinga – 84 Mbock – 84 Majri – 84 Dabritz – 84 Dumornay – 83 Gilles – 83 Egurrola – 83 Thuney – 83 Bourdieu – 83 Carpenter – 83 Picaud – 83 van Leer – 83 FC 25 sarà disponibile ufficialmente dal 27 settembre 2024. Ma sarà possibile giocare sin dal 20 settembre, ben 7 giorni prima.