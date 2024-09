Che grande Sorpresa Annalisa al matrimonio del suo ex fidanzato | cosa ha fatto con la moglie

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tante curiosità stanno emergendo sul blindatissimotra il produttore musicale Davide Simonetta e l’influencer Veronica Ferraro. Un evento in particolare ha sorpreso non solo gli sposi, ma anche i fan della coppia. I video diffusi online hanno rivelato un gesto del tutto inaspettato da parte di una delle ospiti più celebri. Tra gli invitati, oltre a nomi noti come Chiara Ferragni, migliore amica della sposa, e l’artista Tananai, è apparsa anche la cantante, la regina indiscussa delle classifiche in questo momento. La sua presenza hamolto discutere, considerando chee Davide Simonetta sono stati una coppia per due anni, prima di separarsi nel 2017, ben prima che lui incontrasse Veronica. Tra i due è rimasto un rapporto di amicizia e rispetto. Ma a fare notizia non è stato questo. Leggi anche: “Dovete sapere una”.