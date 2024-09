Auto il futuro è un’incognita

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di venerdì 13 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Ildell’industriamobilistica sta vivendo una fase di transizione della quale non si intravede nemmeno l’inizio della fine. L’elettrica stenta a decollare e l’idrogeno al momento resta solo un’altra delle ipotesi sul campo per disegnare ildel settore. Una situazione aggravata dallo stop al termico ipotizzato per il 2035 dall’Europa. Le imprese chiedono strumenti straordinari per far fronte alla transizione, mentre c’è chi come la tedesca Volkswagen si spinge fino a ipotizzare la chiusura di almeno uno stabilimento in Germania. A pesare è l’estrema incertezza sulle tecnologie che potrebbero sostituire il vecchio motore endotermico, alimentata anche dall’incognita sui tempi e sulle risorse necessarie per questo passaggio epocale.