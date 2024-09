Vittime frana San Felice a Cancello il Sindaco | lutto cittadino nel giorno dei funerali

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di giovedì 12 settembre 2024) San. Sarànelin cui si celebreranno idelle duedellache lo scorso 27 agosto ha investito la frazione Talanico del piccolo comune in provincia di Caserta. Lo conferma ildi San, Emilio Nuzzo, che aggiunge “Saremo vicini alla famiglia pagando le spese per le esequie“. Le duesono Giuseppe Guadagnino, 41 anni, e la madre Agnese Minieri, 74 anni. Il corpo della donna è stato ritrovato il 2 settembre scorso riaffiorato in superficie dal fondo del lago dell’ex cava Giglio dopo le numerose attività svolte dai vigili del fuoco con gommoni, sommozzatori e altri apparecchi. Il corpo del 41enne è stato trovato questa mattina dopo due settimane di ricerche in uno dei vasconi di contenimento in una ex cava.