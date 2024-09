Appello di Venturini per il Fabbrichino | Il Tpo rischia di non avere spazio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Davide(foto), direttore artistico della compagnia teatrale Tpo, ha preso la parola e il tempo di lanciare il suoalla fine della conferenza stampa di presentazione della stagione "Politeama Educational", cogliendo l’occasione della presenza della sindaca Ilaria Bugetti. "Per la ristrutturazione in corso nell’area Fabbricone, il teatroe il giardino attiguo entrambi portati avanti dalla compagnia Tpo che lì aveva la sua sede sono chiusi e noi non siamo a conoscenza di quale sarà la loro destinazione con il nuovo assetto dell’area. E durante – ha aggiunto– la fase di lavori, l’assenza di una sede comporterà per il Tpo grandi disagi. La nostra produzione che mette su spettacoli venduti anche all’estero ha ora evidenti problemi a trovare. Quale sarà – conclude il direttore artistico del Tpo – il nostro destino?".