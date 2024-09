Al Dark Valley Festival Gabry Ponte e Fedez

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) COMACCHIO Sta già "scaldando i motori", la terza edizione delHalloweenche animerà l’area eventi di via dello Squero a Comacchio nelle serate del 26, 27 e 31 ottobre prossimi. Un grande evento, quello organizzato dall’associazione Comacchiocon il patrocinio del Comune, che sin dall’esordio del 2022 ha riscosso grande successo di pubblico, arricchendo il programma della Festa di Halloween nella città lagunare. Unsempre più blasonato, con artisti di fama nazionale e internazionale amati dai giovani e non, che quest’anno non vuole certo deludere le aspettative. Ed è per questo che, in questi giorni, sono già stati annunciati i primi due ‘big’ della kermesse. Il 26 ottobre a far ballare il pubblico sarà il celebre disk jockey, che ha firmato grandissimi successi e remixato famosi brani della musica italiana e internazionale.