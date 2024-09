Usa | presidenziali Taylor Swift annuncia ufficialmente il suo sostegno alla candidatura di Kamala Harris

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La celebre cantante popha appoggiato pubblicamente laCasa Bianca della vicepresidente, proprio nella serata del primo dibattito tra quest’ultima e il suo avversario repubblicano Donald Trump. In un messaggio pubblicato su Instagram, dove conta ben 283 milioni di seguaci,ha affermato di aver scelto di sostenerecondividendone le politiche in materia di diritti Lgbtq e di tutela dell’aborto, e ha definito la vicepresidente “una leader ferma e dotata”. “Ho fatto le mie ricerche, e ho fatto la mia scelta. Le vostre ricerche spettano a voi, cosi’ come di fare la vostra scelta”, ha scritto la cantante, esortando i suoi milioni di fan a recarsi alle urne.ha rivolto anche un attacco implicito ma evidente al candidato repubblicanovicepresidenza J.D.