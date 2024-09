Oroscopo Paolo Fox giovedì 12 settembre 2024 | Toro giornata stimolante

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’diFox per oggi,12Ariete Nelladi oggi dovrete aspettarvi qualche tiro mancino da parte di qualcuno che vi vuole male. Cercate di farvi scivolare addosso le critiche e di gestire queste situazioni con diplomazia. Da giorno 23 non avrete più Venere opposta e questo vi aiuterà a gestire con più leggerezza anche quelle relazioni un po’ tormentate. Se state vivendo una storia impossibile da portare avanti, sarebbe meglio troncarla definitivamente e ricominciare altrove.Spesso siete proprio voi l’ancora di salvezza di tante persone che si trovano in difficoltà. Con i vostri consigli e la vostra esperienza riuscite sempre a dire quelle parole giuste per fare stare bene gli altri. Ma anche voi in questo momento siete in cerca di un valido punto di riferimento.