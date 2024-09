Marco Tardelli si autodenuncia ha trasformato cisterna in piscina a Pantelleria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024)si èto ed è ora imputato a Marsala per abusivismo edilizio. Il campione del mondo del 1982, infatti, è andato a processo per averuna vecchia e capienteper la raccolta dell’acqua piovana, misure 4 metri per 8, in unaaccanto al suo dammuso di. Rispetto alle accuse iniziali, stando a questa sua versione dei fatti, c’è una sostanziale novità: non avrebbe scavato la terra e la roccia per realizzare le pareti della, ma al contrario avrebbe soltanto eliminato la copertura dellae adeguato gli spazi per renderli una vera e propria. Il processo è scaturito proprio dall’di, al fine di sanare l’abuso. La soprintendenza di Trapani, successivamente, nel 2022 chiese alle forze dell’ordine di effettuare dei sopralluoghi e scoprirono che era stato anche ampliato il dammuso.