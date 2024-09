Lancio internazionale a Vicenza per il Distretto orafo campano L’assessore Marchiello | Puntare sulla formazione

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AOro, il salone espositivo europeo più rappresentativo per la gioielleria italiana, ilè stato presente con oltre 50 aziende. La Regione Campania, tramite l’assessorato alle attività produttive ha allestito, si legge in una nota, “un importante spazio istituzionale, dove è stata ospitata la mostra di gioielli, antichi e contemporanei, rappresentativi dell’alta manifattura artigianale dei diversi poli produttivi orafi campani”. Domenica 8 si è svolto un convegno alla presenza di numerosi rappresentanti del settoreeuropeo, cui è seguito un evento di networking. “Antonio– prosegue la nota – ha evidenziato la funzione innovativa e strategica delrealizzato in questi mesi con il coinvolgimento dell’intera filiera orafa regionale”.