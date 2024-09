Un milione e 400mila euro spesi per nidi elementari e medie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024) Plessi scolastici cormanesi risistemati e riqualificati grazie ai fondi Pnrr. Oltre ai parchi pubblici, alle piste ciclabili e al palazzetto dello sport, il Next Generation Eu è sbarcato anche nelle aule, nei corridoi e negli atri dei, dellee delle, per quasi undi lavori portati a termine in queste settimane estive. In particolar modo, gli interventi si sono concentrati alla elementare I° Maggio di via Ariosto, per circa 310mila, alla media Alessandro Manzoni di via Adda, per ben 800mila, e al nido Il Trenino di via XXIV Maggio per 240mila