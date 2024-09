Grande Fratello Alfonso Signorini svela cosa ne pensa di Beatrice Luzzi opinionista insieme a Cesara Buonamici

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 10 settembre 2024) Manca ormai meno di una settimana all’inizio della nuova edizione del, il reality show di Canale 5 condotto da, e c’èattesa da parte dei telespettatori, curiosi di vedere all’opera il nuovo cast composto da Vip e nip, così come di scoprire come se la caverà l’ex gieffinanei panni di. Intervistato dal settimanale Tv Sorrisi e Canzoni,ha raccontato per primacome si sente a pochi giorni dal debutto: Non vedo l’ora di iniziare, perché le settimane che precedono la partenza sono quelle più frenetiche, tra servizi, interviste, riunioni e incontri con i partecipanti. Tutte cose necessarie per preparare il terreno, ma che hanno poco a che vedere con lo spettacolo in sé: per andare in diretta bisogna avere la mente sgombra è unaserenità.