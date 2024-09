Chanel annuncia l’arrivo di Simona Cattaneo alla guida del Beauty e fragranze

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 10 settembre 2024)hatodicome nuova presidente della divisionee Bellezza a partire da gennaio 2024.entrerà ufficialmente a far parte della maison a ottobre per iniziare un periodo di affiancamento con Anne Kirby, attuale presidente, che si ritireràfine dell’anno.sarà la nuova presidente della divisionee Bellezza didal 2024è una figura di spicco nel settore della bellezza di lusso, con oltre 30 anni di esperienza internazionale. Prima di entrare in, ha ricoperto il ruolo di general manager del gruppo Tod’s dal 2021. In precedenza, ha lavorato in Coty Inc. dal 2016, inizialmente come chief marketing officer, per poi diventare presidente della divisione di lusso, dove ha gestito un portafoglio di oltre 20 marchi prestigiosi.