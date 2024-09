Corriere dello Sport – Osimhen al Chelsea è saltato per un problemino…

Leggi tutta la notizia su justcalcio

Victor Osimhen, che si è appena trasferito al Galatasaray in prestito, è stato molto vicino al Chelsea. A rivelarlo è stato l'ex centrocampista dei Blues, John Obi Mikel, che ha parlato al suo podcast "The Obi One" svelando alcuni retroscena sull'affare tra Napoli e Chelsea a pochi passi dalla fine del mercato. "Osimhen è deluso, voleva davvero venire al Chelsea, eravamo davvero vicini, ad un passo dal concludere questo affare, ma c'erano solo alcuni piccoli problemini che non siamo riusciti a superare. E non erano problemi di soldi. Anche se avessimo concluso l'affare, era troppo tardi per le visite mediche".