Pagelle GP Misano MotoGP | Marquez inarrivabile con la pioggia Bagnaia solido Martin stecca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 8 settembre 2024)GP2024 Marc(Ducati Gresini) 9 – E sono due. Il Cabroncito ci ha preso gusto. Quando le condizioni di aderenza non sono perfette, gli altri rallentano e lui si esalta. Un po’ diè stata sufficiente per ribaltare la situazione e regalare a Marc la seconda vittoria consecutiva dopo Aragon. No, non è solo un duelloquesto campionato, attenzione all’asso nativo di Cervera a -53 dalla vetta. Francesco(Ducati Factory) 7.5 – Ha fatto quello che doveva fare, preso atto che da un certo momento in poine aveva di più. Visto l’errore di Jorge, ha pensato bene di non prendersi ulteriori rischi e di portarsi a caso 20 punti, che nelle condizioni fisiche in cui è, vanno più che bene.