MotoGP Sprint Race GP San Marino Misano 2024 | risultati e ordine di arrivo Martin vince davanti a Bagnaia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 7 settembre 2024) Icon l’die la classifica delladel GP di San, tredicesimo appuntamento della stagione. Jorgeè il protagonista assoluto di questo sabato pomeriggio e domina la, andandosi a prendere la leadership al primo giro senza poi mollarla fino alla fine. Altri punti guadagnati su Pecco, che deve accontentarsi della seconda posizione. Sul terzo gradino del podio un ottimo Franco Morbidelli, che riesce nel finale a difendersi dagli attacchi della Ducati ufficiale di Enea Bastianini. Marc Marquez è autore di una bella rimonta e finisce quintoa Pedro Acosta.negativa per Marco Bezzecchi, che partiva in terza posizione in griglia ed è caduto dopo pochi giri ma a gara già compromessa in seguito all’aver perso diverse posizioni in partenza. Di seguito l’didella