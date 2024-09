Meloni | Su Pnrr fatto un buon lavoro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 7 settembre 2024) 11.33 "Sulabbiamouna cosa utile e non abbiamo perso i soldi", afferma la premiera Cernobbio, rivendicando di avere mantenuto le posizioni di quando era all'opposizione."Serve la politica, ma la politica è visione altrimenti non esiste". "Abbiamo il numero più alto di occupati della storia d' Italia"."ine mani con Fitto". "Nella legge di bilancio non ci sarà l' abolizione dell'assegno unico" afferma la premier che aggiunge: "La stagione dei bonus e delle risorse gettate dalla finestra è finita".