Morta in casa il giorno della verità Le indagini | svolta sull’ipotesi truffa

(Di venerdì 6 settembre 2024) Arezzo, 6 settembre 2024 - Lasul giallo di Saione è chiusa in un’autopsia e nel silenzio di una donna accusata di aver abbandonato la madre, 92 anni, trovatain. Lei fuori, lontano, in un albergo a Rimini. Per ore scomparsa nel nulla. Silvia B, rischia anche l’accusa diai danni dell’Inps. Gli uominiMobile guidati da Davide Comito hanno passato al setaccio i conti correnti bancari e messo sotto la lente di ingrandimento i movimenti sulla pensione dell’anziana. Anziana, la polizia: "La figlia non ha dato chiarimenti esaustivi" Dai riscontri sarebbero emersi prelievi dopo la morte di Carla Bazzani. Ma sarà il magistrato, Julia Maggiore, a decidere sugli ulteriori accertamenti degli investigatori che da sabato lavorano senza sosta nelladei misteri.