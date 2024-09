Grillo si è rotto le stelle | vuole togliere il M5S a Conte Battaglia in tribunale

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 6 settembre 2024) «È arrivato il momento».scende a Roma e comincia lalegale per tenersi il suo Movimento. In un vertice blindato, nell'amato hotel Forum, il comico genovese incontra gli amici di sempre e soprattutto lo storico braccio destro Elio Lannutti. A questo, secondo indiscrezioni, avrebbe dato l'incarico di avviare l'iter legale per sottrarre il simbolo a Giuseppe. «Fermeremo – gli avrebbe riferito – l'avvocato delle elite». L'ex senatore, infatti, è un vero e proprio esperto di ricorsi, tribunali e via dicendo, ma anche un punto di incontro tra base, Meetup e vertice. Quale profilo, dunque, migliore per affidare l'incarico di organizzare un'offensiva, a suon di carte bollate, verso l'attuale capo dei gialli.