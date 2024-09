Cina | ministero qualita’ aria migliorata costantemente da 2013 a 2023

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 6 settembre 2024) Pechino, 06 set – (Xinhua) – Laha registrato un costante miglioramento delladell’nell’ultimo decennio, con una densita’ di PM2,5, un indicatore chiave dell’inquinamento atmosferico, diminuita del 54% dalal, hanno dichiarato ieri le autorita’. Nell’ultimo decennio, anche il numero di giorni di forte inquinamento e’ stato ridotto di oltre l’80% e, nel, la densita’ di PM2,5 e’ stata in media di 30 microgrammi per metro cubo in, ha dichiarato ilcinese dell’Ecologia e dell’Ambiente in occasione di un’attivita’ tematica della Giornata internazionale dell’pulita per i cieli blu organizzata dall’Ufficio cinese del Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente.