C’è un corpo Macabra scoperta nella località italiana | trovato morto in spiaggia

(Di venerdì 6 settembre 2024)sulla, dove è apparso improvvisamente un cadavere di un uomo. La persona in questione è stata ritrovata senza vita e aveva addosso il costume da bagno. L’agghiacciante rinvenimento c’è statoprima mattinata di venerdì 6 settembre, precisamente verso le ore 9. E a farlo sono stati gli uomini della capitaneria di porto. La scena che si sono ritrovati davanti è stata orribile e allo stesso tempo molto triste. Sullac’era questo cadavere dell’uomo, che sarebbe deceduto quasi sicuramente durante un bagno al mare. Ma c’è ancora tanto mistero intorno alla vicenda, come riferito dai siti Leggo e Quotidiano di Puglia, dato che non si è ancora compreso un dettaglio importante. Leggi anche: Tragedia in, papà Elio si accascia sotto gli occhi dei due figli piccoli.