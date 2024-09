McTominay e Gilmour titolari in Scozia-Polonia | Napoli in vetrina in Nations League

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di giovedì 5 settembre 2024)guidano il centrocampo scozzese nell’esordio contro la. Riflettori puntati su Glasgow per la prima diSerata di gala per ilin. Scotte Billy, i due colpi di mercato degli azzurri, partirannonel match tra, in programma stasera alle 20:45 all’Hampden Park di Glasgow. Il CT Clarke punta forte sui due centrocampisti per il debutto nella competizione. Unaimportante per i nuovi gioielli del, che potranno mostrare le loro qualità in un contesto internazionale. La sfidasi inserisce in un ricco programma di. Alle 18 apre le danze Azerbaigian-Svezia, mentre alle 20:45 scenderanno in campo big come Spagna, Portogallo e Croazia. Purtroppo, i tifosi italiani non potranno godersi lo spettacolo in TV.