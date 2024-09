Gratta e vinci sorpresa al sapor di bufala | tieni gli occhi sempre aperti

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di giovedì 5 settembre 2024), sceglicon cura e attenzione il tagliando nel quale riporre le tue aspettative: la truffa è dietro l’angolo. Vi sarete chiesti più e più volte, ne siamo certi, cosa si provi nel momento in cui si scopre di essere stati baciati dalla fortuna. La verità è che non esiste una reazione universale, com’è giusto che sia. Lo confermano le cronache dellete al gioco d’azzardo, nell’ambito delle quali viene spesso raccontato che quel giocatore è svenuto per lo shock, mentre quell’altro è rimasto impassibile, lucido come se nulla di grandioso fosse accaduto. Ilgli ha riservato una brutta(AnsaFoto) – Ilveggentre.itCi sta: il mondo, in fondo, è bello proprio perché è così vario. Immaginiamo, però, che in momenti come quelli si provi una felicità incredibile, inquantificabile.