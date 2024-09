Calcio Presidenti contro Guida | Chiariotti cessi di infangare il buon nome dell’Alma Fano

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 5 settembre 2024) Il primo dirigente fanese interviene in merito a delle dichiarazioni del collega jesino che attende per domani le motivazioni del Tribunale Federale per avviare l’appello d’uregnza alla Corte d’Appello romana VALLESINA, 5 settembre 2024 – Quando finirà non si sa ed intanto, dopo la sentenza anconetana del Trubinale Federale che ha respinto il ricorso della Jesina circa l’ammissionein Eccellenza, ed in attesa delle motivazioni che sono state preannunciate per la giornata di domani, nelle ultime ore è intervenuto Salvatore. “Alla luce delle dichiarazioni del presidente della Jesina, apparse oggi sul corriere Adriatico, sono costretto ad intervenire – dichiara il Presidente-. Neanche alla luce di una sentenza che respinge nel merito il ricorso della Jesina il presidentecessa diildel mio club e le Istituzioni Sportive.