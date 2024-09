Aperte le iscrizioni alle attività di pre post e doposcuola a Cascina Come iscriversi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 5 settembre 2024), 5 settembre 2024 - Sonoledi pre,per gli alunni e le alunne di tutte le scuole primarie del territorio di. Il servizio sarà gestito per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026 dalla Cooperativa Sociale Fabrizio Manetti diin collaborazione con il Comune di. Il servizio di pre epartirà dal 17 settembre, ildal 23 settembre con i numeri minimi di attivazione richiesti (8 per ciascuna scuola). “Si tratta di servizi aggiuntivi a quelli scolastici – spiega il sindaco Michelangelo Betti – che per un Comune non sono né dovuti, né scontati, ma che la nostra amministrazione ha messo in piedi in questi anni per andare incontroesigenze delle famiglie e dei genitori che lavorano.