Antibiotici nelle acque e nei rifiuti l’allarme dell’Oms | Rischio malattie ed infezioni

(Di mercoledì 4 settembre 2024) L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha lanciatoin merito al cosiddetto “inquinamento da”. Si tratta di un’emergenza globale documentata ed in gran parte non regolamentata. La questione ruota tutto attorno alla resistenza antimicrobica (Amr) che l’essere umano sta sviluppando per diverse ragioni. Tra di esse l’uso eccessivo di farmaci e, appunto, l’inquinamento. Quest’ultimo si verifica soprattuttofasi di produzione degli. Lereflue ed isolidi derivanti dai processi dovrebbero essere debitamente trattati affinché non si diffondano nell’ambiente e negli ecosistemi anche tramite emissioni.e nei(CANVA FOTO) – cityrumors.itIlè che vegetali, animali ed umani non rispondano più ai farmaci, rendendoli molto più vulnerabili aed