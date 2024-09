Addio vesciche | i migliori prodotti da comprare adesso per prevenirle e curarle

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 4 settembre 2024) Fastidiose, dolorose e difficili da curare, lesono una vera seccatura. Queste piccole sacche di liquido che si formano sotto la pelle a causa di attrito, ustioni, sono spiacevoli specialmente quando si trovano sui piedi o sulle mani. Tra le cause che portano alla formazione dellepiù comuni, l’attrito sulla pelle dovuto a delle scarpe nuove o strette, oppure a causa del gonfiore del piede dopo aver camminato lungo, oppure l’eseguire attività ripetitive senza protezione (ad esempio lavorare con attrezzi manuali). Meno comune ma altrettanto possibile, le ustioni da calore, sostanze chimiche o freddo intenso possono causarecome risposta protettiva della pelle. Vediamo con qualiprevenirne la formazione e come utilizzarli al meglio per direa queste fastidiose bolle.