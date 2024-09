Udine ultraleggero precipita durante volo di prova | muore ragazzina di 15 anni e il suo istruttore

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Roma, 3 settembre 2024 - Sono morti nella notte la ragazza di 15e il suodi, un giovane di 31, ricoverati in gravissime condizioni in ospedale dopo essereti con unÂieri sera alle 17 nei pressi dell’aviosuperficie a Premariacco (). Gravissime ustioni per Alessandra e Simone La studentessa di Roveredo in Piano (Pordenone), Alessandra Freschet, e il suo, Simone Fant, subito soccorsi da una squadra di vigili del fuoco di Cividale e portati all'ospedale di, avevano riportato gravissime ustioni nell'incendio che si è sprigionato dopo la caduta del veli, uno Storch 2.0 della Fly Synthesis, si legge sulla stampa locale. Le loro condizioni si sono aggravate poi con il passare delle ore e i due sono deceduti a distanza di un'ora l'una dall'altro, nella tarda serata.