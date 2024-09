Shock nel Salento Padre di famiglia si toglie la vita tragedia in paese

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 3 settembre 2024) Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancoranela causa di una vicenda che ha gettato nell’incredulità e nella disperazione un’intera comunità. Un uomo di 47 anni ha deciso di farla finita nei giorni scorsi. L’episodio si è verificato a Casarano e non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato ad un simile gesto. Tant’è, infatti, che il suicidio è arrivato in maniera totalmente inatteso e questo ha gettato ancora più nello sconforto amici e parenti dell’uomo. Ora, l’intera cittadina è in lutto per l’improvvisa scomparsa del proprio concittadino.nel, salma trasferita al Fazzi Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno portato al suicidio, come detto, ma alla base di tuttio ci sarebbero dei motivi del tutto personali.